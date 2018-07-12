Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

ПФР обещал не штрафовать за СЗВ-М, но не сдержал обещания

В начале апреля ПФР ошарашил бухгалтеров новостью о том, что начиная с отчета за март необходимо сдавать СЗВ-М на директора-учредителя без зарплаты. При этом ранее некоторые ОПФР придерживались строго противоположного мнения и даже требовали сдачи отменяющих СЗВ-М, если там фигурировал директор без зарплаты.

Между тем пока суть да дело, некоторые бухгалтеры поздно узнали о том, что политика ПФР по этому вопросу поменялась и сдали СЗВ-М на учредителя с опозданием в несколько дней.

Впрочем, ПФР успокаивал и обещал не штрафовать.

ПФР обещает не штрафовать за опоздание с мартовским СЗВ-М

Однако, как говорится, обещать – не значит жениться. По данному вопросу вектор мнения тоже резко поменялся на противоположный, и пошли штрафы.

Читательница нашего форума поделилась с коллегами неприятностью – за опоздание со сдачей СЗВ-М на учредителя она получила штраф. А как же обещание не штрафовать?

Мы сдали СЗВ-М за март 2018 г вовремя (28 марта 2018 г.) 13 апреля ПФ разослал всем письма о новом порядке предоставления СЗВ-М, где надо включать единственного учредителя.

В письме четко написано «Предоставление сведений за март 2018 г. с нарушением установленного законодательством срока финансовые санкции не применять».

Мы отправили дополняющие сведения 17 апреля. В итоге пришел акт о нарушении.

Звоню в ПФ, зачитываю их же письмо. В Ответ услышала «Пришло новое письмо, где написано штрафовать».

Пишем возражение. Но мне интересно, что всем такие акты пришли?

- Flena67

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «СЗВ-М за март штраф».

Читайте ещё
Все в рубрике Обзоры для бухгалтера
Мнения
Написать свое мнение
7 мнений
Энергия мысли
room111
, Мурманск
Мой знакомый председатель гаражного кооператива забил болт на СЗВ-М.
Р/с у него нет, з/п тоже. На его примере жду что с ним будет...
Невероятна, но факт!
saigak
, Санкт-Петербург

room111, Вы писали:

Мой знакомый председатель гаражного кооператива забил болт на СЗВ-М.
Р/с у него нет, з/п тоже. На его примере жду что с ним будет...

 Если он предоставит бумажку, где написано, что он на общественных началах, то вообще ничего не будет....

Клерк
frolova lena
, Екатеринбург
Если он предоставит бумажку, где написано, что он на общественных началах, то вообще ничего не будет....

 

волонтер ))
но ПФР считает что если директор есть, значит с ним заключен договор, и не важно что он не получает деньги
Невероятна, но факт!
saigak
, Санкт-Петербург
но ПФР считает что если директор есть, значит с ним заключен договор, и не важно что он не получает деньги

 нет. в НКО он допускает, что может не быть договора.

Вот такое письмо пришло:

Для освобождения некоммерческого кооператива (товарищества) от обязанности представления сведений по форме СЗВ -М на лиц, занимающих выборные должности, страхователь должен представить в Управление ПФР Устав, содержащий положения о том, что лицо, занимающее выборную должность в названной организации.
В частности, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие товарищества (кооперативы), товарищества собственников недвижимости (к которым относятся, в том числе, и товарищества собственников жилья), жилищные и жилищно строительные кооперативы, гаражные и гаражно -строительные кооперативы 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации


Невероятна, но факт!
saigak
, Санкт-Петербург

frolova lena, Вы писали:

должен представить в Управление ПФР Устав,

 

маразм крепчал. что им еще предоставлять (

Можете не предоставлять, тогда СЗВМ))) 

Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера