ПФР обещал не штрафовать за СЗВ-М, но не сдержал обещания

В начале апреля ПФР ошарашил бухгалтеров новостью о том, что начиная с отчета за март необходимо сдавать СЗВ-М на директора-учредителя без зарплаты. При этом ранее некоторые ОПФР придерживались строго противоположного мнения и даже требовали сдачи отменяющих СЗВ-М, если там фигурировал директор без зарплаты.

Между тем пока суть да дело, некоторые бухгалтеры поздно узнали о том, что политика ПФР по этому вопросу поменялась и сдали СЗВ-М на учредителя с опозданием в несколько дней.

Впрочем, ПФР успокаивал и обещал не штрафовать.

Однако, как говорится, обещать – не значит жениться. По данному вопросу вектор мнения тоже резко поменялся на противоположный, и пошли штрафы.

Читательница нашего форума поделилась с коллегами неприятностью – за опоздание со сдачей СЗВ-М на учредителя она получила штраф. А как же обещание не штрафовать?

Мы сдали СЗВ-М за март 2018 г вовремя (28 марта 2018 г.) 13 апреля ПФ разослал всем письма о новом порядке предоставления СЗВ-М, где надо включать единственного учредителя. В письме четко написано «Предоставление сведений за март 2018 г. с нарушением установленного законодательством срока финансовые санкции не применять». Мы отправили дополняющие сведения 17 апреля. В итоге пришел акт о нарушении. Звоню в ПФ, зачитываю их же письмо. В Ответ услышала «Пришло новое письмо, где написано штрафовать». Пишем возражение. Но мне интересно, что всем такие акты пришли? - Flena67

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