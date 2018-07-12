Законопроект о почасовой оплате труда не получил поддержки в Госдуме

Госдума отклонила законопроект №429706-6, которым предлагалось установить минимальный почасовой размер оплаты труда в сумме 100 рублей за один час. Таким образом в месячном исчислении минимальный уровень оплаты труда составил бы почти 16 500 рублей в месяц.

Авторы (депутаты ЛДПР) отмечают, что законопроект направлен на общее повышение уровня оплаты труда в России, для чего и предлагается увеличить устанавливаемый законом минимальный уровень оплаты труда.

Первый зампред комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Тарасенко отметил, что предлагаемый способ достижения указанной цели поддержан быть не может по той причине, что темпы повышения минимальных стандартов оплаты труда определяются не законодательной привязкой МРОТ к прожиточному минимуму, а возможностями экономики.

По его словам, переход на установление минимальных стандартов оплаты труда в часовом выражении сам по себе вызывает множество вопросов и сомнений в его целесообразности, пишет «Парламентская газета».

«На современном этапе, несомненно, главной задачей является поэтапное доведение МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Предлагаемые нормы неизбежно приведут к переходу на почасовые системы оплаты труда, более выгодные для работодателей», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что принятие законопроекта может разрушить всю систему гарантий в области оплаты труда и продолжительности рабочего времени, сложившуюся в России.