«Тинькофф» отказал Турову в открытии расчетного счета

Компании Владимира Турова «Тинькофф Банк» отказал в открытие счета.

Мой директор связалась с «Тинькофф Банком»: они сразу же прислали представителя к нам в офис, посмотрели все, сфотографировали… Выдали моему директору соответствующее письмо с синей печатью, мол, уважаемая Наталья Сергеевна, мы зарезервировали вам счет. Описали условия обслуживания, дали карточки, провели интервью и т.д. Все хорошо… А потом – хлоп! Через два часа позвонили и сказали: «Мы отказываем вам в открытии расчетного счета без объяснения причин», — Владимир Туров, владелец и генеральный директор юридической компании «Туров и партнёры».

Эксперт возмущен тем, что при абсолютно легальном бизнесе, по каким-то совершенно странно-диким обстоятельствам, в банке могут или заблокировать счет, или отказать в расчетно-кассовом обслуживании.

Но скоро, считает Владимир Туров, подобные несправедливости будут устранены: в Госдуму внесен законопроект, предполагающий поправки в статью 846 ГК РФ и 859 ГК РФ: Проект Федерального закона №492235-7 «О внесении изменений в статьи 846, 859 Гражданского кодекса Российской Федерации».

Теперь любой коммерческий банк, включая «Тинькофф Банк», будет обязан открывать расчетные счета в течение трех рабочих дней. Кроме того, банки будут обязаны письменно предоставлять заявителям мотивированный отказ, если они захотят отказать человеку в расчетно-кассовом обслуживании.