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ФСС искажает нормы закона, изобретая свою формулу расчета пособия по беременности

Как известно, существует вполне легальный способ получить максимальное пособие по беременности даже при минимальной зарплате. Этот способ работает для женщин, уходящих из декрета в декрет.

Задачка для ФСС: на 0 делить нельзя, но функция 1/х стремится к бесконечности

Имея минимальную зарплату, можно получить максимальные декретные

Дело в том, что при подсчете СДЗ из расчетного периода исключается время нахождения в отпуске по ухода за ребенком, даже если в это время женщина работала на условиях неполного рабочего дня. При этом зарплата, начисленная за это время, из расчета не исключается. Таким образом, в расчетном периоде необходимо иметь хотя бы один неисключаемый день, на который и будет делиться вся начисленная зарплата.

Именно так и сделала посетительница нашего форума, чем немало обескуражила инспекторов ФСС.

В данном случае сотрудница принесла больничный по беременности в 2018 году, а в 2016-2017 находилась в отпуске по уходу за ребенком в общей сложности 418 дней. При этом, работая на долю ставки, она заработала за эти годы 651 тыс. руб. Таким образом, ее СДЗ для нового пособия  - максимальный.

Но ФСС такое положение дел не устраивает, и они начинаю изобретать свою, не предусмотренную законом, формулу.

2016г доход 281000 исключаемых дней 366 (сотрудница была в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и работала на 0,7 ставки (по осн месту раб 0,6 + 0,1 ставка совместит)

2017г - доход 370000 , исключаемых дней 52. С 22 февраля 2017г вышла на полный оклад по основному месту + 0,1 ставки по совместительству. В мае (до наступления страхового случая) уволилась с совместительства. Принесла БЛ по беременности и родам на 140 дней 14.06.2018 и справку с уволенного совместительства по форме 182Н.

Высчитываем среднедневной доход : 281000 +370000= 651000
651000 / (731 - 418 искл дни) = 2079,87 среднедневной доход.

Максимальный среднедневной доход в 2018г = 2017,81.

И тут устный шедевральный ответ ФСС Новосибирска)))) Раз у сотрудника среднедневной доход (из-за исключаемых периодов) ПРЕВЫСИЛ допустимый максимальный уровень. 2079,87 > 2017,81 то декретные НАДО СЧИТАТЬ БЕЗ ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПЕРИОДОВ, т.е. делить просто на 731 день. Сотрудник же работал! Ну и что, что на 0,7 ставки. Либо заменять расчетные года. Если бы у сотрудницы среднедневной доход был МЕНЬШЕ или РАВЕН 2017,81 - то тогда можно считать максимальное пособие. А так нет. Это ответ начальника ФСС Новосибирска.

Действительно ли, если с учетом исключаемых периодов среднедневной доход ВЫШЕ допустимого, то неужели нельзя его считать (принять равным) как 2017,81 (максимально допустимый) и рассчитать как максимальное пособие по Бер и родам?

- Аноним

Между тем участники обсуждения отмечают, что такое креативное мнение ФСС – это ничем не подкрепленная фантазия, и в письменном ответе на запрос работодателя они несколько урезонят полет своих мыслей и будут опираться исключительно на нормы закона.

Обсуждение происходит в теме форума «Исключаемые периоды при расчете декретного пособия».

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