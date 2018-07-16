Когда надо быть ИП при сдаче в аренду недвижимости

Всё больше граждан декларирует доходы от сдачи в аренду недвижимости, констатировали в УФНС Севастополя.

Отметим, что доходы физлиц, сдающих в аренду собственное имущество и не являющихся ИП, подлежат обложению НДФЛ. Такие налогоплательщики обязаны по результатам прошедшего календарного года предоставлять в ИЫФНС декларацию 3-НДФЛ не позднее 30 апреля и уплатить налог не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В УФНС отметили, что сдавать недвижимость можно как в статусе физлица, так и в статусе ИП.

На учете в налоговых органах города состоят 2155 ИП, которые предоставляют услуги по аренде. Это примерно 12% от общего количества всех зарегистрированных в городе Севастополе предпринимателей.

В некоторых случаях регистрация в качестве ИП осуществляется на собственное усмотрение, а в определенных случаях осуществить такую регистрацию необходимо в обязательном порядке. Это относится к тем арендодателям, которые оказывают дополнительные услуги: предоставление питания, услуги горничных и т.д. Такая деятельность имеет все признаки предпринимательской и, как правило, такие услуги осуществляются в мини-гостиницах и пансионатах.

Следует взвесить все «за» и «против», принимая решение о том: получать статус ИП или сдавать недвижимость, декларируя доходы в качестве физлица, отмечают налоговики. В любом случае необходимо с полученных доходов уплачивать налоги, ведь за их неуплату предусмотрена ответственность.