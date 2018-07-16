Расчет налога на имущество граждан изменится уже в этом году

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который изменит порядок расчета налога на имущество граждан и замедлит темпы роста налоговых платежей для жителей 28 российских регионов уже в текущем году

Законопроект вводит новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости: она может расти не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Данный коэффициент будет применяться в тех регионах, где исчисление данного налога осуществляется с коэффициентом 0,6.

Сейчас при исчислении имущественного налога по кадастровой стоимости применяются коэффициенты: в первый год применения кадастровой стоимости для расчета налога граждане платят налог с коэффициентом 0,2, затем, соответственно 0,4, 0,6, 0,8, и только на пятый год выходят на 100% оплату налога. Это было сделано, чтобы не допустить резкого увеличения платежей для граждан, однако из-за существенного роста кадастровой стоимости недвижимости нагрузка на многих налогоплательщиков все равно существенно выросла.

Кадастровая оценка, которая определяется по итогам государственной массовой оценки жилья, с 2015 года начала применяться как база для начисления налога на имущество в 28 регионах РФ, то есть здесь при исчислении налога за 2017 год будет применяться коэффициент 0,6. Принятие законопроекта замедлит рост налоговой нагрузки для жителей этих регионов до 10% в год. Для жителей остальных регионов порядок исчисления налога в этом году останется прежним.