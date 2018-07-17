Плательщик УСН не платит НДС, если не выставляет счета-фактуры

При совершении в рамках концессионного соглашения операций по реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) на концессионера возлагаются обязанности налогоплательщика НДС. Кроме того, концессионеру предоставляются налоговые вычеты по товарам (работам, услугам, имущественным правам), в том числе ОС и НМА, приобретаемым для осуществления операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению НДС.

Таким образом, концессионер, в том числе применяющий в отношении своей основной деятельности УСН, при совершении в рамках концессионного соглашения операций по реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), подлежащих налогообложению НДС, исчисляет и уплачивает этот налог по таким операциям.

Что касается применения НДС не являющейся концессионером организацией, перешедшей на УСН, при реализации услуг по тарифам, установленным с учетом данного налога, то согласно пункту 5 статьи 173 НК в случае выставления лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС, в том числе применяющими УСН, покупателю товаров (работ, услуг) счета-фактуры с выделением суммы НДС вся сумма налога, указанная в этом счете-фактуре, подлежит уплате в бюджет.

Учитывая изложенное, обязанность по уплате НДС в бюджет возлагается на продавца, применяющего УСН, только в случае выставления такими продавцами покупателю товаров (работ, услуг) счета-фактуры с выделением суммы НДС.

В связи с этим в случае, если в договоре стоимость реализуемых товаров (работ, услуг) указана с учетом НДС и при оплате этих товаров (работ, услуг) покупателем в платежном поручении выделена сумма налога, при невыставлении счета-фактуры продавцом на УСН обязанности по уплате НДС в бюджет не возникает.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-11/42820 от 22.06.2018.