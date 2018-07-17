Приставы получат данные о движениях по счетам должников

Минюст России опубликовал проект закона, согласно которому судебным приставам-исполнителям могут предоставить доступ к банковским счетам должников.
Изменения предлагается внести в статью 69 Закона об исполнительном производстве и в статью 26 закона о банковской деятельности.
В настоящее время судебным приставом-исполнителем в целях установления имущественного положения должника у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения о наименовании
и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника, о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте, об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях.
Перечень вышеуказанных сведений трактуется банками и иными кредитными организациями как закрытый и не подлежащий расширенному толкованию.
Извлекая преимущество из складывающейся судебной практики, недобросовестные должники имеют возможность перевода денежных средств, получаемых, например, в силу гражданско-правового договора, на счета иных видов, не входящих в установленный перечень (текущие, специальные, депозитные).
Также должники имеют возможность заключить договор хранения ценностей в банке с использованием индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа, изолированного помещения в банке).
В целях исключения неопределенности в части объема запрашиваемых судебным приставом-исполнителем сведений у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций, предлагается сделать отдельные перечени сведений, которые могут быть запрошены у налоговых органов и у банков.
Так, в соответствии с законопроектом у налоговых органов могут быть запрошены сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета, вклады (депозиты) должнику; о реквизитах счетов, вкладов (депозитов); о реквизитах корпоративного электронного средства платежа, используемого должником-организацией и должником-индивидуальным предпринимателем.
У банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения:
- о реквизитах счетов, вкладов (депозитов), остатке денежных средств на них;
- о движении денежных средств (совершенных операциях) на счетах, по вкладам (депозитам), а в отношении счетов эскроу также о сторонах и обязательствах по договору счета эскроу;
- о платежных документах по конкретным банковским операциям;
- о реквизитах электронного средства платежа, используемого должником, остатке электронных денежных средств и движении электронных денежных средств;
- о договорах, предусматривающих хранение ценностей должника в индивидуальном банковском сейфе (ячейке сейфа, изолированном помещении в банке), и условиях этих договоров, а также виде ценностей и их объеме в случаях, если банк осуществляет контроль за помещением данных ценностей в индивидуальный банковский сейф.