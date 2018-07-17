Приставы получат данные о движениях по счетам должников

Минюст России опубликовал проект закона, согласно которому судебным приставам-исполнителям могут предоставить доступ к банковским счетам должников.

Изменения предлагается внести в статью 69 Закона об исполнительном производстве и в статью 26 закона о банковской деятельности.

В настоящее время судебным приставом-исполнителем в целях установления имущественного положения должника у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения о наименовании

‎и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника, о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте, об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях.

Перечень вышеуказанных сведений трактуется банками и иными кредитными организациями как закрытый и не подлежащий расширенному толкованию.

Извлекая преимущество из складывающейся судебной практики, недобросовестные должники имеют возможность перевода денежных средств, получаемых, например, в силу гражданско-правового договора, на счета иных видов, не входящих в установленный перечень (текущие, специальные, депозитные).

Также должники имеют возможность заключить договор хранения ценностей в банке с использованием индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа, изолированного помещения в банке).

В целях исключения неопределенности в части объема запрашиваемых судебным приставом-исполнителем сведений у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций, предлагается сделать отдельные перечени сведений, которые могут быть запрошены у налоговых органов и у банков.

Так, в соответствии с законопроектом у налоговых органов могут быть запрошены сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета, вклады (депозиты) должнику; о реквизитах счетов, вкладов (депозитов); о реквизитах корпоративного электронного средства платежа, используемого должником-организацией и должником-индивидуальным предпринимателем.

У банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения: