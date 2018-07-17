Магазин приложений для бухгалтера

В разгаре «отчетная» страда. В июле бухгалтерам необходимо сдать 9 отчетов за полугодие и 3 ежемесячных отчета. Подробнее о сроках предоставления – в статье на «Клерке».

Есть несколько способов, которые помогут сделать сдачу отчетности в налоговую – еще проще и удобнее. Для тех, кто работает с кассовой техникой – открыт магазин приложений ОФД market.platformaofd.ru .

Один из самых популярных сервисов в магазине приложений ОФД – приложение «Интеграция с 1С». Этот инструмент позволяет предпринимателю самостоятельно формировать первичную бухгалтерскую отчетность. Приложение работает за счет того, что данные ОФД (поступившие с касс) обрабатываются и синхронизируются с программой 1С. В зависимости от заданных параметров в отчете можно видеть прибыль, количество возврата по товарам. Бухучет можно сформировать на основе данных одной или нескольких подключенных онлайн-касс. В сформированном отчете также доступная функция, позволяющая создавать графики или таблицы. Сервис не заменит профессиональные бухгалтерские услуги, но поможет контролировать счета, вовремя исправлять ошибки и реагировать на возникающие проблемы в бизнесе.