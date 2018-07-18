Госдума одобрила законопроект о выходных днях для диспансеризации вопреки мнению Правительства

Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, позволяющий работнику раз в три года проходить диспансеризацию в течение полного дня с сохранением зарплаты.

Проект был внесен в Госдуму более двух лет назад - в феврале 2016 года. Трудовой кодекс предложено дополнить новой статьей - 185.1 «Гарантии работникам при прохождении диспансеризации».

Тест статьи в первоначальном законопроекте выглядит так: «Работники имеют право на прохождение диспансеризации в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ в сфере охраны здоровья. В день прохождения диспансеризации работник по письменному заявлению освобождается от работы на время, соответствующее одному полному рабочему дню. На время прохождения диспансеризации за работниками сохраняются место работы (должность) и средний заработок по месту работы. Работники вправе получать освобождение от работы для прохождения диспансеризации не чаще, чем один раз в три года».

Правительство РФ еще в 2016 году представило отрицательный отзыв на этот проект закона. В нем указывается, что есть определенные категории работников, которые проходят обязательные периодические медосмотры за счет средств работодателя. Кроме того, в соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медосмотров и диспансеризации, «а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения».

В отзыве, кроме того, отмечается, что диспансеризация включает лабораторные и инструментальные методы обследования, выполнение которых в течение одного дня может быть недопустимо по медицинским показаниям. Таким образом, считают в правительстве, предлагаемое законопроектом освобождение от работы на один день «может быть недостаточным для прохождения диспансеризации в полном объеме».

Во время обсуждения законопроекта представитель Комитета по охране здоровья заявил, что ко второму чтению могут появиться поправки по увеличению времени диспансеризации до двух дней. А Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что Комитет рассмотрит вопрос и о гражданах предпенсионного возраста, которым предлагается выделять три дня на диспансеризацию.