Госдума приняла закон об изменении процедуры возмещения НДС

Госдума на заседании в среду приняла закон, который изменяет процедуру возмещения НДС и акцизов при экспорте товаров за пределы Таможенного союза.

Поправки были внесены на прошлой неделе ко второму чтению депутатского законопроекта о сокращении срока камеральных проверок, пишет «Интерфакс».

В законе уточняется перечень лиц, с которыми может быть заключен контракт для возмещения налогов. Сейчас это только иностранные лица. После вступления закона в силу экспортеры смогут возмещать налоги при поставках на адрес российской организации, ее филиала, представительства, отделения, бюро, агентства и другого обособленного подразделения, которое находится за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза.

Отменяется необходимость представления транспортных документов при экспорте товаров. Налоговые органы будут иметь право истребовать транспортные документы у налогоплательщика только в случае выявления несоответствия сведений. Кроме того, налогоплательщики смогут представлять единый пакет документов как для подтверждения нулевой ставки по НДС, так и для подтверждения освобождения от акцизов.

Одновременно закон снижает порог уплаченных за три года налогов, дающих право на заявительный порядок возмещения НДС без банковской гарантии, с 7 млрд рублей до 2 млрд рублей и повышает возможность доступа к поручительству для обеспечения возврата НДС в заявительном порядке с 20% до 50% стоимости активов.

Пороговое значение суммы уплаченных за три года налогов, при котором налогоплательщики могут не представлять банковскую гарантию для целей возмещения суммы акцизов, снижается с 10 млрд рублей до 2 млрд рублей, при этом увеличивается предельный объем обязательств поручителя по действующим договорам поручительства с 20% до 50% стоимости чистых активов поручителя.