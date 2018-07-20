Российская фирма может учесть иностранный налог в составе расходов

Как учесть в целях налогообложения прибыли иностранного налога, предъявленного иностранным филиалом российской организации иностранному покупателю товаров (работ, услуг)? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-03-06/1/43473 от 25.06.2018.

Сумма иностранного налога, предъявленного иностранным филиалом российской организации иностранному покупателю товаров (работ, услуг), учитывается у российской организации в составе доходов от реализации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 264 НК к прочим расходам относятся суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, страховых взносов, за исключением перечисленных в статье 270 НК. При этом перечень прочих расходов, связанных с производством и реализацией, является открытым.

Поскольку в статье 270 НК не содержится нормы, согласно которой налоги и сборы (взносы), уплаченные на территории иностранных государств согласно их законодательству, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, то указанные расходы могут учитываться в составе прочих расходов на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК.

Таким образом, сумма иностранного налога (аналогом которого является российский НДС), уплаченная иностранным филиалом российской организации в бюджет иностранного государства согласно его законодательству, учитывается в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, указанной российской организации.