Сбербанк блокирует из-за перечисления налогов?

На счете долго нет движения? Компания перечисляет налоги в бюджет? Как вы думаете, что из перечисленного могло стать причиной блокировки счета компании Сбербанком?

В нашем сообществе в Фейсбук участники ломают голову над этим вопросом, вместе с бухгалтером, который узнал, что доступ к счету ограничен. Причина — 115-ФЗ. Никаких запросов через онлайн-сервис на предоставление документов банк не прислал. Звонок в банк и общение с ним через чат не прояснили ситуацию.

Оказалось, что некоторые участники сообщества наслышаны о возможности попасть под подозрение банка из-за отсутствия движений по счету.

Долгое отсутствие операций для банков давно уже в списке подозрительных операций, и при первой же платежке ставят ограничение доступа к клиент-банку. Теперь только ножками. Или открывайте счет в другом банке. Клиент-банк обычно не разблокируют, какие бы документы не предоставлялись. — Юлия Лобова

Так и не получив никакой информации бухгалтер отправилась в отделение Сбербанка. После ожидания она получила ответ сотрудников банка: документы должны были быть запрошены через онлай-приложение. Круг замкнулся!

Клерки рассказали о случаях, когда банк используя 115-ФЗ вынуждал клиентов отказаться от обслуживания и посоветовали открыть счет в другом банке, т.к. по их мнению, Сбербанк — банк не для бизнеса.

Сбербанк-это банк для оплаты услуг ЖКХ. Для бизнеса он не годится. Сочувствую Вам, но надо оттуда уходить. — Marina Filyushkina

У «Клерка» есть практическое руководство на случай, если Сбербанк незаконно блокирует счета.