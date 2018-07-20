Предлагается освободить от штрафа компании, самостоятельно уточнившие декларации и доплатившие налог

Минфин внёс в правительство законопроект, предполагающий отмену штрафа для компаний, которые допустили ошибки в декларациях, но сами уточнили документ и доплатили налог и пени.

Сегодня, налоговики настаивают на штрафе, если бизнес сорвал срок подачи декларации из-за ее уточнения, не обращая внимание на то, успели они сами найти нарушение или компания сорвала срок намеренно.

Компания, которая опоздала с выплатой налога случайно, например из-за технической ошибки или из-за исправления ошибки в декларации, не должна платить штраф,

— пишет ведомство в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной политики на 2019–2021 гг.

Предполагается, что законопроект, будет рассмотрен до конца июля. Освобождение от штрафа должно коснуться НДФЛ и налога на прибыль.

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