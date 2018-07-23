Банки вводят ограничения на переводы юр.лиц?

Участница нашей группы в Фейсбук поделилась формулировкой нового пункта к договору банковского обслуживания юрлица, присланного её компании банком для ознакомления, перед тем как он будет внесен в договор.

Теперь банк берет на себя право устанавливать лимиты на суммы переводов денежных средств со счета клиента. Лимит банком не указывается, как и не указывается исходя из каких показателей он будет устанавливаться. Банк из группы Societe Generale.

Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке устанавливать ограничения (лимиты) на суммы переводов денежных средств со Счета Клиента, осуществляемых по Системе «Банк-Клиент», в том числе в целях исполнения своих обязанностей, обусловленных требованиями законодательства РФ. Банк информирует Клиента об установленных ограничениях (лимитах) по Счету (с), — Алла Кись

Причиной такого изменения договора называется печально известный 115-ФЗ.

Клерки высказали сомнение в том, что банк не преследует свои цели, маскируя их выполнением требований закона о противодействии терроризму.

Банкиры заложились на случай, если у них не будет средств для осущ-я платежей и прикрываются 115-ым — Рудик Исраелян

А как вы думаете, банкиры используют для извлечения выгоды нормы закона 115-ФЗ?