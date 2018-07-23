Бухгалтерам дадут больше времени, чтобы среагировать на заявление сотрудника о смене зарплатного банка

Статьей 136 ТК предусмотрено право работника заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода не позднее чем за 5 рабочих дней до дня выплаты зарплаты.

Организация не вправе отказать работнику в перечислении заработной платы в иную кредитную организацию при поступлении соответствующего заявления.

Вместе с тем на практике работодатели, имеющие многочисленный штат работников, технически не всегда успевают обработать заявления работников об изменении банка, если такие заявления поступили за 5 дней до выплаты зарплаты.

Минтруд решил исправить эту норму и увеличить срока, в течение которого работник должен сообщить работодателю в письменной форме о замене банка до 15 дней до дня выплаты заработной платы.

Это позволит исключить риск невыполнения работодателем норм трудового законодательства из-за причин, не зависящих от него (например, из-за необходимости технической обработки большого количества подобных заявлений).

Уведомление о разработке соответствующего проекта размещено на федеральном портале НПА.

Планируется, что норма вступит в силу в декабре 2018.

Напомним, Минтруд также готовит поправки в КоАП, предусматривающие отдельные штрафы для работодателей, которые препятствуют работнику в смене банка и принуждают его получать зарплату в рамках зарплатного проекта в выбранном компанией банке.