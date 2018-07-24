Исполнительный лист до 100 тыс. руб будет направляться напрямую работодателю

Правительством РФ одобрен проект федерального закона «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «Об исполнительном производстве»», предлагающий повысить сумму задолженности, при которой исполнительный документ может направляться взыскателем напрямую работодателю должника с 25 тыс. до 100 тыс. рублей.

Исполнительный лист может быть направлен взыскателем не только работодателю должника, но и другой организации или лицу, выплачивачювающей должнику заработную плату, пенсию, стипендию и другие периодические платежи.

По мнению авторов документа, самостоятельное предъявление взыскателем исполнительного листа по месту получения должником доходов является наиболее удобным и оперативным способом исполнения для взыскателя, и принятие этого законопроекта поможет им своевременно обеспечить права на исполнение требований исполнительного документа.