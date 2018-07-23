Производственный календарь на 2019 год уже на Клерке!

В прошедшую пятницу был опубликован проект Постановления Правительства о переносе выходных дней в 2019 году. На основе этого проекта нами был сделан Производственный календарь на 2019 год при пятидневной рабочей неделе.

В следующем году нас ждет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Кроме новогодних праздников, которые продлятся 10 дней, миниотпуском можно будет считать майские праздники - с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая дни будут нерабочими за счет переноса выходных.

Календарь на этот год, так же как и другие полезности для бухгалтера, можно найти в разделе Инструменты и справочники для бухгалтеров и юристов.