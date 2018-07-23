Производственный календарь на 2019 год уже на Клерке!

Статья громоздкая, и непонятная.Предоставляем населению услуги охраны, получаем оплату через сбер...
А!! вспомнила, что это напоминает! "денег нет, но вы держитесь! "
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Замените слово "депутаты" на - Враги народа. Тогда будет поня...
Биологический возраст, нам уже объяснили, что в 60, жизнь только начинается, следить что бы пенси...
Презумпция невиновности есть в уголовном кодексе, а здесь тебе на закуску еще и административку д...
yante, Вы писали:Аноним, Вы писали:Вопрос. зачем приняли закон о защите персональных данных, если...
Кругом обман и не берёт их ничего,хоть бы проклятия на них подействовали-на тех кто такую жизнь л...
Аноним, Вы писали:Да у него уже денег нет У кого?)))
Да у него уже денег нет, он не знает что и откуда взять, просрался весь в дрызг с своим крымом......
Да Сбербанк сила и могущество, только наглеет с каждым днем все больше и больше!!!
Что везде по телеку показывать эту шушеру которые только и знают прыгать ,скакать и петь безголос...
Аноним
только что
Правительство РФ не справляется со своей задачей-ростом благосостояния населени...
Правительство РФ не справляется со своей задачей-ростом благосостояния населения. Повышение пенси...
добрый вечер, а причем здесь закон о защите ПП и закон о ККТ? в законе о ККТ расчеты - прие...
Пару вопросов нужно было читать внимательнее)))) 7/14
4182 6001 0840 5597, мошенники, взломал стр в вк и просил у всех 14000 р
вы или ваш работодатель не платили налогов, а таких было процентов 70... (да и теперь не хочется)...
Аноним, Вы писали:Набиуллину с её командой надо посадить в тюрьму за соучастие в коррупции и моше...
Аноним, ну вообще-то обязанность платить эту компенсацию есть у предприятий, организаций и у...
Над.К, Вы писали:До 1 июля 2018 года Вы в любом случае можете не применять ККТ. А пособий после 1...
Пипец...вот слов нет...не нравится ему...так меняй что то ...вводи прогрессивную шкалу...наполняй...
да.еще.на сертификате изготовительОООАРТлайф.Санкт _Петербург Старогатчинское шоссе.2
заказала алкопрост на официальном сайте в Москве.пришла посылка с новосибирска.на флаконах нет да...
Аноним, Вы писали:Человек не знающий что такое ввп не может быть бухгалтером, добиться 40 п...
Человек не знающий что такое ввп не может быть бухгалтером, добиться 40 процентов от&...
Соседи стуканут. Всегда найдётся кто-то, кому больше всех надо, или им квартиранты шумят. Будет к...
22% с ФЗП идет в ПФР не считая ФСС и ФМС + 13% НДФЛ = 43%А кругом только и разговоров про 1...
в стране ссср и россия к не работающим гражданам и ка всяким алкаголикам,домохозяикам,гасударство...
Чуш собачья ,ваш настроенный бизнес Вас послушать так все миллионеры должны быть
Я е понимаю одного.Почему вы все не довольны? Кто то свалками.кто то повышением налогов,пенсионно...
Да плевать они хотели на наше мнение.Но! Если мы все плюнем,хотя бы по разу! Они утонут и ноев ко...
Ну то же мне проблема:Тоже мне проблема. Арендодатели не будут указывать точный адрес, каждый раз...
"неполживые" своими акциями ему только навредили, да и себе тоже. "Все так делают" и " все так жи...
интересно узнать,какая статистика разблокировки счета после предоставления всех запрашиваемых док...
Аноним
57 минут назад
Чтобы сдать квартиру ее сначала надругательств приобрести, это очень ...
По поводу того, что дохода как такового нет, так как затраты на приобретение квартиры составляют ...