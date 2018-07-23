Цены на косметику вырастут. Узнайте, почему

С декабря 2019 года будет введена обязательная маркировка духов и туалетной воды. Это может привести к росту цен, предупредили участники рынка, компании Faberlic и Oriflame.

Свою позицию по поводу будущей обязательной маркировки для парфюмерии высказали и отраслевые объединения. Они направили обращения Президенту и премьер-министру с просьбой не вводить маркировку для парфюмерии.

Парфюмеров поддержала Торгово-промышленная палата: 3 июля ее президент Сергей Катырин подписал письмо Медведеву, предложив исключить духи и туалетную воду из ​перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, передает РБК.

Аналогичные письма также были направлены в Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин.

Для установки оборудования для нанесения маркировки на заводе потребуется не менее 50 млн руб., что может быть критично для небольших российских производителей, уточнил исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. Согласно его предварительным расчетам, затраты для всей отрасли составят ​не менее 2 млрд руб., при этом будут и расходы на обслуживание системы.

Международные компании, для которых парфюмерия занимает не основную долю бизнеса, говорят, что могут перестать поставлять ее на российский рынок, добавляет Бобровский.



Между тем в ЦРПТ заявили, что сейчас любые оценки затрат отрасли на оборудование для маркировки парфюмерии преждевременны.

На базе ЦРПТ сформирована проектная группа совместно с представителями парфюмерной отрасли, чтобы адаптировать технологию конкретно под эту товарную группу с минимальными инвестициями и изменениями для бизнеса, пишет РБК. К сотрудничеству привлечена розничная сеть «Л’Этуаль» и дистрибьютор FM-Logistic, работающий, в частности, с L’Oreal и Henkel. Первая тестовая маркировка парфюмерной продукции запланирована ЦРПТ на январь 2019 года.

Напомним, ЦРПТ станет единым оператором цифровой маркировки товаров.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — российская частно-государственная компания. ЦРПТ является совместным проектом USM Holdings Алишера Усманова («Петер-сервис», 50%), госкорпорации Ростех (концерн «Автоматика», 25%) и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого (25%). 90% уставного капитала ООО «Оператор-ЦРПТ» принадлежит ЦРПТ, 10% — компании Новые решения».

Добавим, в ближайший год парфюмерной отрасли грозит не только маркировка, но и акцизы, что также повлияет на цену продукции. Из-за акцизов духи могут подорожать в 1,5 раза, предупреждают участники отрасли.

По проекту Минфина предлагается взимать акциз с парфюмерно-косметической продукции с 2019 года в размере 523 рублей за 1 л безводного спирта.