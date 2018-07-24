Минтруд изменил инструкцию по штрафам за СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ

Минтруд внес изменения в инструкцию о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах. Приказ от 14.06.2018 № 385н зарегистрирован и официально опубликован.

Поправки связаны в основном с изменением законодательства. Так, в связи с упразднением универсальной электронной карты исключаются положения, предусматривающие порядок открытия индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования на основании заявления застрахованного лица о выдаче универсальной электронной карты

Однако есть изменения в пункт о штрафа. Согласно второму абзацу пункта 39 инструкции теперь будет предусматривать возможность обойтись без штрафа при получении уведомления от ПФ об ошибке и при уточнении сведений в течение 5 рабочих дней только по тем физлицах, по которым фонд сам нашел ошибки.

Сейчас страхователь вправе без риска штрафа при выявлении ошибки в ранее представленных сведениях в отношении застрахованного лица до момента обнаружения ошибки органом ПФ самостоятельно представить уточненку о данном застрахованном лице. Но согласно поправкам, теперь сведения персучета должны быть ранее не только представлены, но и приняты органом ПФ. То есть, если сведения были поданы, но ПФ их не прнял, то самостоятельное исправление ошибок не освободит от штрафа.

Следует заметить, что при написании текста поправок, была допущена явная небрежность. Абзац второй пункта 39 в новом варианте выглядит вот так «В случае представления страхователем уточненных (исправленных) индивидуальных сведений о застрахованных лицах, в отношении которых территориальным органом уведомление об устранении имеющихся в индивидуальных сведениях ошибок и несоответствий, в течение пяти рабочих дней со дня получения данного уведомления, к такому страхователю финансовые санкции не применяются». В тексте явно пропущен глагол.