Работодателей-физлиц вычеркнут из ТК

Сегодня Минтруд опубликовал текст проекта по внесению поправок в ТК в части самозанятых лиц.

Деятельность самозанятых осуществляется без соответствующего оформления отношений, при этом фактически отсутствует надлежащий контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении указанной категории лиц.

Это обусловлено тем, работодатель фактически не может нести обязанности, предусмотренные ТК (заключение в письменной форме трудового договора, регистрация трудового договора с работником в органе местного самоуправления по месту жительства (в соответствии с регистрацией), уплата страховых взносов и других обязательных платежей, оформление СНИЛС для лиц, поступающих на работу впервые).

Данная ситуация свидетельствует о несовершенстве правового регулирования деятельности указанных лиц и необходимости внесения соответствующих изменений в законодательство.

В этой связи Минтруд считает необходимым внесение поправок в ТК в части исключения деятельности самозанятых лиц и работодателей – физлиц, не являющихся ИП, из предмета регулирования трудового законодательства.

Так, в частности, статья 11 ТК будет дополнена частью девятой следующего содержания:

«Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на самозанятых лиц, а также на физических лиц, вступающих в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства.»

Глава 48 ТК, которая сейчас регулирует труд работников, работающих у работодателей – физлиц, будет именоваться «Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей – индивидуальных предпринимателей».