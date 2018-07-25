ФСС выделяет работодателям средства на охрану труда

До 1 августа можно подать заявление в ФСС на финансирование предупредительных мер по охране труда. Осталось меньше недели.

Между тем в некоторых регионах средства на эти цели ФСС уже досрочно распределил.

Так отделение ФСС по Ивановской области отчиталось, что средства в размере 23 млн рублей, выделенные на мероприятия по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний, уже распределены.

С начала текущего года за возмещением средств на охрану труда в региональное отделение ФСС обратилось 562 страхователя, в том числе 347 бюджетные организации.

Обратившиеся страхователи планируют направить эти деньги на проведение СОУТ, обязательных медосмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, на приобретение СИЗ, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств, на обучение по охране труда отдельных категорий работников и другие мероприятия.