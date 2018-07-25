F.A.Q о налоговых вычетах: приобретение жилья в ипотеку

Сегодня, в нашей постоянной рубрике «F.A.Q о налоговых вычетах» мы дадим ответы на часто задаваемые вопросы о получении вычета при приобретении жилья в ипотеку.

Можно ли получить вычет по процентам по ипотеке, если квартира еще не в собственности?

Право на получение вычета возникает в определенный момент. Если квартира куплена в новостройке, то это дата получения на руки акта приема-передачи квартиры. Если жилье приобретено на вторичном рынке, то это дата регистрации права собственности.

Сколько раз можно подавать декларацию на получение вычета при приобретении одного объекта в ипотеку?

Получить вычет за покупку квартиры можно единоразово, при условии, что уплаченного налога в бюджет хватит на осуществление возврата. Кроме того, заявлять вычет можно каждый год до полного исчерпания суммы. Вычет по ипотечным процентам можно так же получать ежегодно или единовременно. Однако стоит учесть, что заявить к вычету можно только фактически уплаченные ипотечные проценты за прошлые календарные годы.