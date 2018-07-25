Авиабилеты подорожают из-за роста цен на топливо

«Аэрофлот» с 26 июля увеличит топливный сбор для билетов на внутренние рейсы всех авиакомпаний группы (кроме «Победы», не находящейся под коммерческим управлением перевозчика), сообщил «Коммерсантъ».

Повышение цен может начаться уже с 26 июля и составит 200 руб. на полетный сегмент для экономкласса и «комфорта» и 400 руб. для бизнес-класса.

Другие российские авиакомпании пока не говорят об этом, но признают, что билеты неизбежно подорожают.

Ряд зарубежных авиакомпаний также заявили о росте топливных сборов на €20—40 на международных рейсах. Так Qatar Airways сообщил о поэтапном повышении тарифов с 28 июня.

О том, что авиакомпаниям придется компенсировать рост цен на авиакеросин, глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун еще 31 мая предупреждал вице-премьера Максима Акимова. АЭВТ просила дать «указание ФАС проанализировать ситуацию».

Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин 10 июля в ответе на письмо АЭВТ пояснял, что на рост цен повлиял налоговый маневр в нефтяной отрасли, с 2016 года акцизы на авиатопливо выросли на 30% (на 700 руб. на тонну). Также, по его словам, на стоимости авиакеросина сказываются сезонный спрос на нефтепродукты, динамика мировых цен, рост отраслевых издержек, профилактика и ремонты на НПЗ. ФАС еженедельно проводит заседания биржевого комитета, ежедневно мониторит розничные, крупнооптовые цены и объемы продаж на бирже. Служба выдала нефтяникам пять предостережений и восемь предупреждений с требованием не ущемлять права потребителей, компаниям направлены просьбы увеличить продажи топлива.