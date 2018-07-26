Возбуждая уголовное дело против бизнесмена, правоохранители блокируют его деятельность

В службе бизнес-омбудсмена считают, что при возбуждении уголовных дел против бизнесменов не должно быть административного прессинга: меры, предпринимаемые органами в ходе разбирательств не должны препятствовать ведению бизнеса.

Так, в ходе совместного приема бизнес-омбудсмена Приморского края и и.о. регионального Прокурора, поступило обращение от предпринимателя, бизнес которого практически был заблокирован.

Бизнесмену вменяется ущерб и по делу назначена экспертиза об определении точного размера ущерба. В связи с этим все имеющееся у него имущество – и недвижимость и движимое в виде машин и оборудования было арестовано по инициативе следственных органов и по решению суда. Оборудование было не просто арестовано, был наложен запрет на использование оборудования, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности и не только в сфере, в отношении которой у правоохранителей есть претензии.

«Здесь позиция уполномоченного очень четкая, – заявила бизнес-омбудсмен региона Марина Шемилина, – Я считаю, что это ущемление прав предпринимателя, это чрезмерное наказание, потому что сегодня ведется расследование, сегодня никто еще не знает, виновен ли предприниматель, это решит суд; сумма ущерба не определена и в обеспечение достаточно просто наложить арест. При наложенном аресте имущество не будет продано или передано каким-то третьим лицам, оно сохранится, и, если предприниматель будет признан виновным, арестованное имущество может быть использовано в качестве возмещения ущерба. Но следственные органы накладывают запрет на использование этого имущества, тем самым они по сути приостановили деятельность компании. Компания сегодня не может работать, а значит, не может выплачивать заработную плату своим работникам. Что делать? Закрыть предприятие? Сократить рабочие места?»

На приеме прозвучало, что также у предпринимателя есть обязательства и перед другими компаниями, он в качестве контрагента участвует в строительстве одного из проектов Свободного порта и сегодня получает штрафные санкции от компании-заказчика, потому что не выполняет свои обязательства. Но он не может их исполнить, потому что у него запрет на использование машин и оборудования.

«Мы не говорим о сути дела, у нас нет на это полномочий, нет доступа к материалам дела, – отметила Марина Шемилина, – мы говорим о то, что при возбуждении уголовного дела останавливается деятельность компании. Этого не должно быть».

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