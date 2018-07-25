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НДС 20% — не смешно? А вот и нет!

Итак, случилось то, о чем все говорили, но надеялись, что это останется только проектом. Не осталось. НДС подняли на два процентных пункта.

Но если не можешь изменить ситуацию — измени отношение к ней. Такого принципа придерживаются участники «Красном уголке бухгалтера», и чувство юмора им  в этом только помогает.

Я стою на стуле

И в петлю залез.

Можете хоть тридцать

Делать эндээс»,

— Тимур Унароков 

Ложка мёда в бочке дегтя — упрощение математического расчета налога.

Бухгалтерам считать непросто

По старой ставке эндээс,

А двадцать как-то поудобней.

Еще удобней пятьдесят.

— Юлия Михайлова

Участники сообщества  пошутили, что со ставкой 100% еще легче считать. Но мы опять все искренне надеямся, что до этого не дойдет. 

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