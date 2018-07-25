НДС 20% — не смешно? А вот и нет!

Итак, случилось то, о чем все говорили, но надеялись, что это останется только проектом. Не осталось. НДС подняли на два процентных пункта.

Но если не можешь изменить ситуацию — измени отношение к ней. Такого принципа придерживаются участники «Красном уголке бухгалтера», и чувство юмора им в этом только помогает.

Я стою на стуле И в петлю залез. Можете хоть тридцать Делать эндээс», — Тимур Унароков

Ложка мёда в бочке дегтя — упрощение математического расчета налога.

Бухгалтерам считать непросто По старой ставке эндээс, А двадцать как-то поудобней. Еще удобней пятьдесят. — Юлия Михайлова

Участники сообщества пошутили, что со ставкой 100% еще легче считать. Но мы опять все искренне надеямся, что до этого не дойдет.

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