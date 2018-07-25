НДС 20% — не смешно? А вот и нет!

Итак, случилось то, о чем все говорили, но надеялись, что это останется только проектом. Не осталось. НДС подняли на два процентных пункта.
Но если не можешь изменить ситуацию — измени отношение к ней. Такого принципа придерживаются участники «Красном уголке бухгалтера», и чувство юмора им в этом только помогает.
Я стою на стуле
И в петлю залез.
Можете хоть тридцать
Делать эндээс»,
— Тимур Унароков
Ложка мёда в бочке дегтя — упрощение математического расчета налога.
Бухгалтерам считать непросто
По старой ставке эндээс,
А двадцать как-то поудобней.
Еще удобней пятьдесят.
— Юлия Михайлова
Участники сообщества пошутили, что со ставкой 100% еще легче считать. Но мы опять все искренне надеямся, что до этого не дойдет.
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