За увольнение работников предпенсионного возраста хотят ввести уголовную ответственность

Минтруд до конца года проработает вопрос об усилении ответственности — вплоть до уголовной для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста. Об этом сообщает РБК.

Это позволит защитить трудовые права, «не допустить увольнений и отказов в приеме на работу по мотивам, не связанным с профессиональными качествами», и добиться «искоренения стереотипов и предвзятого отношения» к гражданам предпенсионного возраста, говорится в проекте плана по созданию условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан.

Министерство также разработает проект закона, обязывающего компании информировать службы занятости об увольнении каждого сотрудника предпенсионного возраста по инициативе работодателя или соглашению сторон, следует из документа.

Кроме того, проектом Плана предлагается повысить размер пособия по безработице для граждан, которые скоро приблизятся к возрасту выхода на пенсию. Такой законопроект министерство рассчитывает представить в правительство уже в ноябре, чтобы с 2019 года начать выплаты пособия в повышенном размере.

В регионах с октября 2018 года будут запущены программы содействия занятости. ​А Роструд к маю 2019 года разработает дополнительные онлайн-сервисы для работодателей и граждан старших возрастов. Для граждан предпенсионного возраста в госинспекциях труда будут созданы горячие линии по вопросам соблюдения их трудовых прав.

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