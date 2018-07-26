Бухгалтеры придумывают, как защититься от неожиданных поступлений на счет от физлиц

При осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа с физлицами, которые не являются ИП, в безналичном порядке необходимо применять ККТ.

Между тем к июлю 2018-го кассами обзавелись в основном те, кто принимает наличные. Те организации, которые работают только по безналу, надеются обойтись без кассового аппарата.

Но как застраховаться от «шальных» платежей, поступивших на счет от какого-нибудь физлица? Эта тема стала предметом обсуждения на нашем форуме.

ООО без ККТ, услуги оказываем только юр.лицам и очень редко ИП, но иногда бывают случаи когда какой ни будь сумасшедший директор ООО решает оплатить счет со своего счета в сбербанк онлайне или попадется совсем нищий ИПшник у которого заблокирован банк клиент и который так же кидает оплату как физлицо.



Как защитить себя от этого? Как возвращать платежи без ККТ? В договоре фиксировать принятие оплаты только с расчетного счета? - Bend

Коллеги рассказывают, что включили в счет приписку о запрете оплаты третьими лицами, чтобы иметь основание для возврата платежка покупателю, когда за юрлицо оплата поступает от физлица.

А вам поступает безнал от физлиц?

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Как защитить себя от платежей физ лиц?»

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