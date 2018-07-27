Какую ставку НДС применять при импорте продуктов из стран ЕАЭС

Применение косвенных налогов в торговых отношениях государств - членов ЕАЭС производится в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 и Протоколом, являющимся приложением № 18 к указанному Договору.

Суммы косвенных налогов, подлежащие уплате по товарам, импортированным на территорию одного государства - члена ЕАЭС с территории другого государства - члена ЕАЭС, исчисляются налогоплательщиком по налоговым ставкам, установленным законодательством государства - члена ЕАЭС, на территорию которого импортированы товары.

Таким образом, ввоз товаров в РФ с территории государств - членов ЕАЭС облагается НДС по ставкам, предусмотренным статьей 164 НК.

Пунктом 2 статьи 164 Кодекса установлен перечень продовольственных товаров, облагаемых по ставке НДС в размере 10%. Коды таких товаров утверждены постановлением Правительства РФ от 31.12.2014 № 908.

При ввозе товаров в РФ с территории государств - членов ЕАЭС российские налогоплательщики в целях определения ставки НДС используют коды видов товаров, установленные ТН ВЭД ЕАЭС.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-13/44182 от 27.06.2018.

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