Госдума приняла новый закон о таможенном регулировании

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о таможенном регулировании в Российской Федерации. Таким образом национальное законодательство привели в соответствие с нормами Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).

Закон регулирует отношения, связанные с ввозом и вывозом товаров, их перевозкой под таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой таможенных платежей. Ряд норм направлен на упрощение и ускорение таможенных процедур, включая внедрение принципов и технологий «электронной таможни», в частности, декларировать товары можно будет электронным способом.

О некоторых положениях нового закона рассказали в РИА Новости.

Закон допускает исполнение обязанностей по уплате таможенных платежей третьими лицами, что создаст возможности для применения ряда новых технологий уплаты таможенных платежей, например при трансграничном перемещении товаров, приобретенных физлицами для личного пользования.

Таможенный представитель сможет уплачивать таможенные пошлины и сборы в отношении товаров, ввозимых для личного пользования за исключением транспортных средств, если это предусмотрено договором, заключенного между ним и декларантом. Оплата таможенных пошлин физлицами станет возможна в отделениях «Почты России». Операторы таможенных платежей будут обязаны обеспечить возможность их уплаты с использованием карты «Мир».

Правительством РФ могут определяться правила реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли. Причем реализация товаров в таких магазинах допускается лишь «категориям лиц, указанным в порядке функционирования магазина беспошлинной торговли» При реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли в фискальных документах могут указываться сведения об их покупателе. Случаи указания таких сведений и их состав сведений определяются ФТС. На реализуемые в магазинах беспошлинной торговли товары наносится маркировка в случаях и порядке, установленных законодательством или правительством.

Закон предусматривает выплату процентов плательщику таможенных платежей в случае, если нарушение таможенным органом срока возврата излишне уплаченных таможенных пошлин привело к негативным для него последствиям. Проценты выплачиваются в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы переплаты за каждый день просрочки.

Одновременно исключается возможность привлечения к ответственности за нарушение законодательства и актов в сфере таможенного регулирования, если оно вызвано неясностью содержащихся в них правовых норм. Помимо этого, допускается возможность взыскания неуплаченных в установленные сроки таможенных пошлин со счетов должника в драгоценных металлах.

Закон также устанавливает общее правило, по которому компоненты товара должны ввозиться на территорию России в рамках одной внешнеэкономической сделки. В декларации на товар должны быть указаны сведения о его компонентах, поставляемых в адрес одного получателя при их ввозе или в качестве вклада в его уставный капитал. При вывозе товара поставка его компонентов должна осуществляться одним отправителем в рамках внешнеэкономической сделки, заключенной этим лицом. В рамках нескольких внешнеэкономических сделок ввоз компонентов товара станет возможен лишь в определяемых правительством РФ случаях и порядке.

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