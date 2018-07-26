Что бухгалтеры способны преодолеть, чтобы вовремя сдать НДС

25 июля уже в прошлом и это значит, что время приема деклараций по НДС за 2 квартал 2018 года, истекло. Теперь без штрафа можно сдать только корректировки.

К сожалению, многое в подготовке отчетности зависит не от бухгалтера. Программное обновление не ко времени, задержка счетов-фактур контрагентами, слетевшая синхронизация. Это не полный список частых «внештатных ситуаций», осложняющих подготовку и добавляющих «нервов» в и так не спокойную работу бухгалтера.

Как же прошла подготовка отчетности по НДС за 2 квартал? Об этом рассказали участники «Красного уголка бухгалтера».

Поехала синхронизация, все стало красным, проводки слетели, вся работа на смарку! Я думала, покусаю всех кто рядом! Короче НДС заплатила от балды, отправила нулевую декларацию, параллельно поливая матом всех этих криворуких! — Tatyana Zoly

Моя 1С в этом квартале решила побаловать бюджет. Треть сч/ф на аванс не зачла... Пришлось день убить на исправления руками.. — Наталья Коваленко

Один раз аврально исправив данные программы вручную, постараешься избежать такой ситуации в будущем. И тут приходит на выручку старый-добрый Exсel.

Я всегда книги в Эксель кидала по месяцам, т.к. объем был реально большой, порядка 40-50 тыс записей и там и там, плюс 1с не всегда корректно работала, — Виктория Клунная

Радует, что не во всех компаниях обновления бухгалтерских программ, проходят стихийно и угрожают срывом сдачи отчетности.

У нас бухгалтерия ставит сроки обновления и всех изменений программе. Потом я закрываю доступ и все. Пока не сдадим отчёты никаких обменов, — Галина Малина

А у вас были «внештатные ситуации» при подготовке отчетности?

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