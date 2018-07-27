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Аккредитация визовых центров пойдет на благо туристической отрасли?

Обязательная аккредитация визовых центров будет способствовать развитию туристической отрасли, пояснил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Сообщает «Российская газета».

Он дал комментарии после появления в СМИ сообщений о возможном закрытии визовых центров в случае принятия поправок к закону ФЗ-114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Законопроект, авторами которого выступили сенаторы Константин Косачев и Олег Морозов, предусматривает обязательную аккредитацию компаний, оказывающих услуги по получению виз, в МИД России. Подтвердить свои полномочия предстоит и авторизованным сервис-провайдерам.

Никаких запретительных намерений у нас как у авторов законопроекта нет и в помине. Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли.

Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг. Плюс персональные данные, в том числе биометрические, которые должны храниться и обрабатываться в определенном порядке, а не произвольно.

Вот для чего нужна аккредитация, в этом единственный смысл законопроекта. Возникающие попутно вопросы можно и нужно обсуждать, предусматривая соответствующие поправки во втором чтении законопроекта в случае его одобрения в первом,

— написал сенатор в Facebook.

Инициатива по проблеме исходила от самого бизнес-сообщества, от «Деловой России», отметил Косачев.

Он также поблагодарил исполнительного директора Ассоциации туристических операторов Майю Ломидзе и процитировал ее комментарий по теме: «Мы по факту не видим сейчас оснований для паники, потому что, во-первых, закона нет, во-вторых, мы не считаем те требования, которые есть в законопроекте, существенными ограничениями для профессиональных визовых центров, много лет работающих на территории России».

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Мнения
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2 мнения
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Аноним
, Пенза

Надеюсь аккредитацию будет денег стоить. А затраты на аккредитацию оплатят потребители.

Как это демократично.



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