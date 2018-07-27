Пришли в налоговую с адвокатом - запишут в однодневки

В последний год бухгалтеры часто сталкиваются с отказами в приеме деклараций по НДС. В качестве причины отказа налоговики указывают на подписание отчета неустановленным лицом.

Такие отказы практиковали не во всех регионах, однако сейчас ФНС дала прямые указания подчиненным не только отказывать в приеме деклараций, но и аннулировать уже принятые. Письмо № ЕД-4-15/13247 от 10.07.2018 разослано по инспекциям для применения.

В письме приведены признаки, свидетельствующие о том, что налогоплательщик может быть однодневкой и у него номинальный директор. Некоторые признаки вызывают крайнее удивление. Так, налоговики должны с подозрением относится к директорам, пришедшим на допрос в компании с адвокатом или другим представителем. А включение в признаки непроживание по месту регистрации вообще похоже на абсурд, поскольку у нас в стране чуть ли не половина населения живет не по месту постоянной регистрации.

Подробный обзор письма, практически узаконившего незаконные действия налоговиков, приведен в статье «Как ФНС аннулирует декларации: в чем опасность для вас».

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