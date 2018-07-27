Как ФНС аннулирует декларации: в чем опасность для вас

Рассказывает Кира Гин, управляющий партнер юрфирмы «Гин и партнеры».

Налоговая служба России выпустила письмо N ЕД-4-15/13247 от 10.07.2018 г. о профилактике нарушений налогового законодательства. Налоговикам предложено заранее определить круг компаний и ИП, которые представляют декларации по НДС и налогу на прибыль, подписанные неустановленными лицами.

Такая инструкция – это самодеятельность, она нарушает положения НК РФ, но закрепляет разрешенный государством беспредел со стороны налоговых органов и формирует коррупционную составляющую.

В чем суть и значение этого письма. Уже около года налоговики применяют нигде не прописанную и нигде не закрепленную государством процедуру: не принимаются декларации, которые подписаны, по мнению фискалов, сомнительным директором. Кроме того, при обнаружении разрывов по НДС в цепочке контрагентов сданные декларации обнуляют/аннулируют, а информацию, которая в них имеется просто не признают. В такой ситуации любой законопослушный налогоплательщик будет вынужден обращаться в налоговую, выяснять в чем же дело.

Из-за аннулированной декларации бизнесу придётся тратить свои ресурсы и доказывать, что он «хороший» или доплатить в бюджет. Причем, налоговики будут искать кандидатов на обнуление деклараций по налогу на прибыль раз в год, по НДС - каждый квартал.

У кого могут аннулировать отчетность

Усиливая борьбу с фирмами-однодневками, налоговики плотно взялись за номинальных и массовых директоров. В вышеуказанном письме приведены 22 признака фиктивных директоров из фиктивных компаний/ИП с фиктивными операциями и декларациями. Некоторые из них – особенно впечатляют по своей распространенности и «невинности»:

подача уточненных деклараций с некорректным порядковым номером корректировки;

ИП или руководители юрлица уклоняются от явки на допросы (более двух раз);

допросы лиц проводятся в присутствии представителей (адвокатов);

ИП или руководители юрлица не проживают по месту регистрации;

доверенности на представление интересов выданы представителям, зарегистрированным (проживающим) в других субъектах РФ;

вновь созданные организации (дата создания (регистрации) 2017 год);

организации на протяжении нескольких предыдущих отчетных (налоговых) периодов представляли "нулевую" отчетность;

суммы доходов, отражаемые в налоговых декларациях, приближены к сумме расходов, удельный вес вычетов НДС составляет более 98%;

организации не находятся по адресу регистрации;

договора аренды с собственниками помещений не заключались;

среднесписочная численность 1 человек, либо отсутствует;

руководители организации не получают доходы, в том числе и в организации, руководителем которой являются;

налогоплательщики изменяют место постановки на учет;

внесены сведения о смене руководителя организации незадолго до представления отчетности;

отсутствуют расчетные счета в течение трех месяцев с даты создания (регистрации) организации;

расчетные счета закрыты;

открыто (закрыто) множество расчетных счетов (более 10);

движение денежных средств по расчетным счетам носит "транзитный" характер;

расчетные счета открыты в банках, отличных от места регистрации организации;

установлено "обналичивание" денежных средств;

не устранены расхождения предыдущих периодов;

в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений об адресе, руководителе, учредителе организации;

руководитель (учредитель) не является резидентом РФ.

При выявлении одного или нескольких из этих признаков налоговики не сразу аннулируют отчетность, а проведут необходимую проверку.

Для сбора доказательств отделам камеральных проверок рекомендовано проводить допросы, осмотры помещений по юрадресу, экспертизу документов и информации на машинных носителях (почерковедческую, автороведческую, технико-криминалистическую), истребовать документы у банков, у удостоверяющего центра, выдавшего сертификат ключа проверки электронной подписи.

Если налоговики получат подтверждения своим подозрениям, то при поступлении налоговой декларации по НДС или налогу на прибыль налоговики могут аннулировать налоговые декларации.

Пять причин, по которым декларация будет аннулирована

1. директор признал, что не участвует в деятельности организации, не представлял декларацию, не выдавал доверенность на представление отчетности;

2. руководителя дисквалифицировали;

3. декларацию представили компания или предприниматель, которых уже исключили из реестра;

4. директор недееспособен, умер или суд признал его безвестно отсутствующим;

5. директор в тюрьме.

Аннулирование отчетности делается с одобрения УФНС. Когда отчетность аннулируют, ее перенесут в «Реестр деклараций, не подлежащих обработке». По завершению аннуляции специальная программа автоматически сформирует уведомление. Это новая форма документа, ранее такого уведомления не существовало, и уважаемые налоговики работали без него. Этот документ должны выслать вам в течение 5 рабочих дней.

Декларация контрагента аннулирована: что делать

Если исключена декларация у вашего контрагента, то сведения об этом отразятся в программе АСК НДС и для вашей компании это опасно. Налоговики запросят пояснения и предложат «добровольно» доплатить НДС в бюджет.Что можно сделать в этой ситуации? Газета « рекомендует следующее: «В этом случае узнайте у поставщика, что не так с его декларацией. Если ее забраковали из-за фиктивного директора, попросите срочно изменить данные о руководителе и сдать отчет. Иначе безопаснее убрать вычеты по сделкам с ним.»

На мой взгляд, этот совет подходит лишь в некоторых случаях и, полагаю, что сменой фиктивного директора – тут не обойдется. Скажу сразу, что каждую ситуацию надо анализировать отдельно. Если аннулировали декларацию у контрагента первого звена, то ситуация неприятная и это будут ваши риски и последствия. Если обнаружились проблемы с декларациями 2-3 звена и далее, то тогда вы имеете основания сообщить налоговикам, что это не ваши проблемы и пусть ищут «плохишей» и деньги среди этих компаний. По сути, процедура по аннулированию деклараций – укладывается в общий тренд поиска транзитеров и выгодоприобретателей, которых налоговая должна отыскать в цепочке контрагентов, если обнаружены сомнительные сделки и разрывы по НДС.

Полагаю, что этим письмом в самое ближайшее время будет внесено очень большое разнообразие и в без того сложную жизнь налогоплательщика, что приведет к новым препятствиям к получению вычетов по НДС.

Вспомнилось мне, как на конференции «Ведомостей» Даниил Егоров, заместитель главы ФНС и автор рассматриваемого нами письма посетовал, что информационные возможности ФНС (имея ввиду и АСК НДС) опережают налоговое законодательство в нашей стране. А это существенно тормозит процессы развития экономики. Полагаю, что такое письмо и действия налоговой службы за последний год – это не только опережение законодательства, но и неучитывание того, как вообще развивается и работает бизнес в нашей стране.

Государство дало полный карт-бланш фискальной службе. В ситуации, когда нашему государству нужны деньги, оно их берет. Любыми способами. Что-то мне подсказывает, что мы еще увидим новые письма и инструкции ФНС, которые будут идти в разрез с «отстающим» и не очень продвинутым Налоговым кодексом, но поразительным образом, эти нововведения буду срабатывать на повышение бюджетных поступлений от бизнеса.

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