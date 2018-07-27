СБИС дает хорошую оценку репутации компании-банкрота?

СБИС положительно оценил надежность и деловую репутацию компании-банкрота и дал отрицательную оценку надежности фирмы, которая пытается взыскать с этой компании долг.

До начала сотрудничества с новыми контрагентами компании проводят мероприятия, целью которых является выяснение: насколько надежен партнер, насколько устойчиво его положение и может ли он отвечать по взятым на себя обязательствам. И как тут не воспользоваться сервисом по проверке деловой репутации?

Например, тем, что предоставляет СБИС.

Но можно ли доверять такой оценке?

Если компания банкрот под руководством конкурсного управляющего получает положительную оценку надежности и деловой репутации?

Об этом в Фейсбук рассказал владелец компании, которая пытается взыскать долг с фирмы-банкрота. И, что интересно, компании-взыскателю СБИС дает отрицательную оценку надежности и деловой репутации.

А вы доверяете этому сервису по проверке деловой репутации?

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