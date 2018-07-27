Чем грозит бизнесу отсутствие онлайн-касс?

Уже два года действуют новые правила торговли и применения онлайн-касс в рамках 54-ФЗ. 1 июля 2018 года завершился второй этап кассовой реформы и начался третий. Летом этого года на онлайн-передачу чеков в ФНС через операторов фискальных данных должны были перейти предприниматели и компании сферы общепита, розничной торговли, интернет-магазины.

А в будущем году, до 1 июля 2019 года — бизнес сферы услуг, а также предприниматели на ЕНВД и ПСН, действующие без наемных работников. В их числе — парикмахерские, косметологические салоны, компании по ремонту радиоэлектронной аппаратуры, автотранспорта, телефонов, компьютеров, транспортные организации, ветеринарные клиники, медицинские центры и другие компании, оказывающие услуги населению.

Всех, кто нарушит закон, накажут рублем. Причем санкции могут коснуться не только самой компании, но и ее руководства, должностных лиц. Кого и за что могут оштрафовать?

1. Предпринимателей, не заменивших старые кассовые аппараты на онлайн-кассы.

Забыли, не успели, отложили покупку ККТ — оправдания не подействуют. Если продолжаете использовать старую контрольно-кассовую технику, через которую данные по продажам в налоговую службу не передаются, готовьтесь заплатить штраф! Его сумма для компании будет равна от 75 до 100% от общей суммы расчета без применения кассы, но минимум 30 000 рублей, а для предпринимателей и руководителей организации (директора, заместителя директора, генерального директора) — от 25 до 50% суммы оплат, но не менее 10 000 рублей.

За повторное нарушение закона одним штрафом бизнесмены уже не отделаются. Если сумма расчетов без кассовых чеков составит 1 000 000 рублей и более, деятельность организации будет приостановлена на 90 суток, а руководителя дисквалифицируют на период от 1 года до 2 лет.

2. Предпринимателей, чьи ККТ не соответствуют требованиям 54-ФЗ

Авось не заметят? Вдруг не проверят? Поверьте — и заметят, и проверят, и штраф выпишут! За применение техники, не соответствующей требованиям закона 54-ФЗ также предусмотрено материальное наказание. Штраф для юрлица составит от 5 000 до 10 000 рублей, а для предпринимателей — от 1 500 до 3 000 рублей. Правда, при подобного рода нарушении, можно отделаться и простым предупреждением, но лучше не рисковать бизнесом и своей репутацией в налоговых органах.

Проверьте, соответствуют ли кассы на вашем предприятии требованиям закона:

— Аппарат должен быть зарегистрирован на сайте ФНС без ошибок и подключен к ОФД - оператору фискальных данных (исключение - кассы в «автономной» зоне, т.е. с разрешением не передавать чеки в онлайн-режиме)

— В кассе установлен фискальный накопитель, который передает информацию ОФД

—ККТ печатает чеки с QR кодом, по которому можно проверить легитимность покупки

Что грозит предпринимателю в случае непредоставления данных об онлайн-кассе по запросу налоговой и как будут наказываться магазины и кафе, которые не выдают чеки, узнайте здесь.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.