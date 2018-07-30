Пониженные тарифы взносов при УСН отменяются с 2019 года. Это справедливо?

Плательщики УСН при осуществлении некоторых видов деятельности, поименованных в пп.5 п.1 ст. 427 НК, могут применять пониженный тариф страховых взносов (20% на ОПС, 0% на ОМС и ОСС).

Однако срок применения таких тарифов ограничен концом 2018 года. В 2019 году упрощенцам придется платить взносы по общему тарифу.

Читатели нашего форума затеяли спор на тему справедливости льгот.

Некоторые участники обсуждения считают, что упрощенцы с льготными видами деятельности должны платить взносы, как все, потому что их сотрудники пользуются соцгарантиями наравне с сотрудниками нельготных видов бизнеса. Они также, как все, идут на пенсию, больничный, обращаются за бесплатной медпомощью. Но при этом их работодатель платит взносов меньше, чем другие бизнесмены.

нужно устранять несправедливость.

и если поддерживать какие-то сферы экономики, но не льготами по страховым взносам.

налог на прибыль можно снизить им, например.

а то бред получается, что взносы в ФСС не платятся, а больничные и декретные положены. то же самое с медициной и с пенсиями.



или из списка того, например, вот "управление недвижимостью" очень прям нужно поддерживать.

пенсии, медицину, больничные работники получают, и получается, что за счёт других страхователей - Аноним

А что вы думаете по этому поводу?

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Пониженные тарифы в 2019 году».

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