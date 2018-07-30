Что принес России чемпионат мира по футболу

На нашем сайте завершился опрос, в ходе которого мы выяснили мнение читателей относительно пользы от прошедшего в России ЧМ-2018.

Голоса участников опроса разделились практически поровну. Чуть больше наших читателей (51%) считают, что чемпионат был пустой тратой денег.

36% уверены, что это мероприятие повысило имидж страны. 13% уверены, что ЧМ-2018 принес выгоду бизнесу, а значит и государству в виде налогов.

Напомним, что аналогичный опрос проводился на нашем сайте в 2010 году, когда стало известно, что ЧМ-2018 пройдет в России.

Тогда число скептически настроенных клерков было больше. 66% наших читателей заявили, что это только лишня трата денег и без того дефицитного российского бюджета.

При этом 27% респондентов считали, что организация соревнований подобного уровня повысит авторитет России в мире и улучшит спортивную и социальную инфраструктуру в нескольких российских городах.

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