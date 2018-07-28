Совет Федерации одобрил закон о повышении НДС до 20%

Статья полезная, я считаю. Ооооооочень! Просто мало людей, кто эту всю кухню понимает.
Да, как бы мы, налогоплательщики, особенно малый бизнес, негодуем, что нас будут вызывать на каки...
Ну, а чего такой шум? Основания для признания декл. недействительной - правильные (смерть директо...
Чтобы Клерк заразить это очень сильно нужно постараться. И скорее всего не получится
Аноним, Вы писали:Наглая ложь!!! Я инвалид 2группы московская область пенсия 8тысяч а пишут...
Аноним, если это единственное, что вы вынесли из этой статьи, значит вас проблема совершенно не в...
Вы мне не ответили на счёт платья или ( трусов) если я их сдала в аренду ( поносить или попользов...
Трудовую
пенсию (по старости) назначили 7200 рублей в 2010 году. Стаж 30 лет, из них 20
-вредный....
Это равносильно тому, что пожарила шесть котлет, две отдай государству:))))))
Над.К, Вы писали:отдала за неё последние деньги и что бы погостить кредит сдаю её и погашаю долг....
"договорА?" В комментариях к одной из публикаций в группе на ФБ бухгАлтера сейчас съедят за шутку...
Нас заставляют держат деньги в банках, а по необходимости - наличные взять нельзя. Бешеные к...
Исполнительная власть имеет право на мнение?
А жаль, что отказали. Ведь референдум технически проходил бы точно так же, как у нас крайние 15 л...
Над.К, Вы писали:В статье много ошибок. В частности тутПри выдачи займов ККТ не применяется ...
Это как из за жадности убить курицу несущую золотые яйца
Теперь наши "правители" решили столкнуть людей лбами, кто уже на пенсии и кому предстоит уйти на ...
если все будут ученые кто будет гавно кидатьавительство к Кремлевской стене и не задумываясь........
С 1 января 2017 года в России был повышен пенсионный возраст у государственных гражданских служащ...
С 1 января 2017 года в России был повышен пенсионный возраст у государственных гражданских служащ...
отдала за неё последние деньги и что бы погостить кредит сдаю её и погашаю долг. А почему...
Вот вы мне скажите, допустим, я купила квартиру в кредит, отдала за неё последние деньги и что бы...
Аноним, Вы писали:зарплату сделайте 120000 и все будут довольны. а се чуть убавьте чи...
Хорошая у Пескова работа! Впрочем как и у племянницы жены Медведева - Васильевой, и у Матвеевой. ...
нас специально подводят к мысли об использовании интернет-эквайринга с его комиссией в 2-4%
Большой футбол закончился- большие проблемы РОССИИ ПРОДОЛЖИЛИСЬ !
Московская пенсия 20 тыс, а отъехать полчаса на электричке - уже 12, а ЖКХ, продукты и лекарства ...
Интереснее было бы посмотреть немосковских пенсионеров
Если надо будет и Клерк заразят.
Манька-облигация, Вы писали:понятно, дешевле заплатить штраф, чем покупать и обслуживать кассу..д...
Аноним, Вы писали: я бы вас на работу не взял никуда Так ты, получается, тот самы...
Вы сами-то поняли, что написали? Я не имею привычки писать то, чего не понимаю. с такими э...
Карта мир - дерьмо.Если есть возможность избежать навязываемой карты мир - откажитесь не раздумывая.
Над.К, Вы писали:аньше все ресурсы, леса, порты, заводы, гэс ... принадлежали рабочим О ка...
Аноним, Вы писали:Стыда и совести уже ни у кого не осталось. А Кремлю все пох.... Пора посыл...