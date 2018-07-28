Совет Федерации одобрил закон о повышении НДС до 20%

Аноним

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Аноним

Аноним, Вы писали:Наглая ложь!!! Я инвалид 2группы московская область пенсия 8тысяч а пишут... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Над.К Аноним, если это единственное, что вы вынесли из этой статьи, значит вас проблема совершенно не в... Как ФНС аннулирует декларации: в чем опасность для вас

Над.К Вы мне не ответили на счёт платья или ( трусов) если я их сдала в аренду ( поносить или попользов... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Трудовую пенсию (по старости) назначили 7200 рублей в 2010 году. Стаж 30 лет, из них 20 -вредный.... Песков об интересе Путина к реакции на пенсионную реформу

Аноним

Это равносильно тому, что пожарила шесть котлет, две отдай государству:)))))) Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Над.К, Вы писали:отдала за неё последние деньги и что бы погостить кредит сдаю её и погашаю долг.... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

"договорА?" В комментариях к одной из публикаций в группе на ФБ бухгАлтера сейчас съедят за шутку... Как ФНС аннулирует декларации: в чем опасность для вас

Аноним

Нас заставляют держат деньги в банках, а по необходимости - наличные взять нельзя. Бешеные к... Обналичивание денег через ИП и ООО: ответственность, схемы, последствия для участников

Аноним

Исполнительная власть имеет право на мнение? ЦИК не поддержал идею о проведении референдума по теме повышения пенсионного возраста

Аноним

А жаль, что отказали. Ведь референдум технически проходил бы точно так же, как у нас крайние 15 л... ЦИК не поддержал идею о проведении референдума по теме повышения пенсионного возраста

Аноним

Над.К, Вы писали:В статье много ошибок. В частности тутПри выдачи займов ККТ не применяется ... Как налоговики комментируют поправки в 54-ФЗ

Аноним

Это как из за жадности убить курицу несущую золотые яйца Как ФНС аннулирует декларации: в чем опасность для вас

Аноним

Теперь наши "правители" решили столкнуть людей лбами, кто уже на пенсии и кому предстоит уйти на ... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

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Аноним

твари... Когда пенсию обложат налогом

piropark С 1 января 2017 года в России был повышен пенсионный возраст у государственных гражданских служащ... Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера

piropark С 1 января 2017 года в России был повышен пенсионный возраст у государственных гражданских служащ... За увольнение работников предпенсионного возраста хотят ввести уголовную ответственность

Над.К отдала за неё последние деньги и что бы погостить кредит сдаю её и погашаю долг. А почему... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Вот вы мне скажите, допустим, я купила квартиру в кредит, отдала за неё последние деньги и что бы... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Аноним, Вы писали:зарплату сделайте 120000 и все будут довольны. а се чуть убавьте чи... Песков об интересе Путина к реакции на пенсионную реформу

Аноним

Хорошая у Пескова работа! Впрочем как и у племянницы жены Медведева - Васильевой, и у Матвеевой. ... Песков об интересе Путина к реакции на пенсионную реформу

Аноним

Большой футбол закончился- большие проблемы РОССИИ ПРОДОЛЖИЛИСЬ ! Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера

Аноним

Московская пенсия 20 тыс, а отъехать полчаса на электричке - уже 12, а ЖКХ, продукты и лекарства ... Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера

Аноним

Если надо будет и Клерк заразят. Фальшивые бухсайты «заразили» около 200 тыс. пользователей. Ходите на безопасный «Клерк»

Аноним

Карта мир - дерьмо.Если есть возможность избежать навязываемой карты мир - откажитесь не раздумывая. Реальность и мифы про карту «Мир»: налог на пенсии?