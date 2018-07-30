Около 60% работающих трудятся без желания

Высшая школа экономики опубликовала исследование, в котором проводится оценка «социально неоптимизированного труда» в РФ. Согласно выводам содержащимся в исследовании, трудом «без желания» заняты около 60% работающего населения, сообщает «Коммерсантъ».

В 2016-2017 были проведены опросы населения, посвященные предпочтениям по временному распределению различных видов активности (оплачиваемого и неоплачиваемого труда, домашнего труда, отдыха, творчества, культурного досуга, занятий спортом и т. д.— так называемый бюджет времени) и возможной справедливой оценке заработка респондента (с вопросом о том, сколько часов в неделю было бы справедливо работать за такую заработную плату). Результаты опросов легли в основу исследования.

В нем было сделано два вывода разрушающих стереотипные представления:

— в отраслях высококвалифицированного труда работодатель склонен к сверэксплуатации работников;

— «труд без желания» более частое явление в мегаполисах, чем в малых городах.

Выяснилось, что высокооплачиваемые сотрудники реже привлекаются к «социально неоптимизированной» работе. И такая занятость более распространена в малых городах с их «застывшим» рынком труда.

Объем продуктов труда, который был произведен «без желания» составляет около 40 процентов. Отмечается и неудовлетворенность россиян работой по дому: до 58 процентов домашних дел как мужчины, так и женщины назвали нежелательным.

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