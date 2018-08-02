Выплаты за членов ЖСК при распределении его дохода облагаются НДФЛ

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Закона РФ от 19.06.1192 № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» доходы потребительского общества, полученные от его предпринимательской деятельности, после внесения обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ направляются в фонды потребительского общества для осуществления расчетов с кредиторами и (или) кооперативных выплат.

При этом под кооперативными выплатами в данном законе понимается часть доходов потребительского общества, распределяемая между пайщиками пропорционально их участию в хозяйственной деятельности потребительского общества или их паевым взносам.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 211 НК к доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относится оплата (полностью или частично) за него организациями или ИП товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика.

В случае если доход от деятельности ЖСК распределяется в виде выплат за физлиц - членов кооператива на увеличение их паевых взносов, у каждого члена кооператива возникает доход в натуральной форме в размере произведенной за него выплаты, подлежащий налогообложению в установленном порядке.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/46542 от 05.07.2018.

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