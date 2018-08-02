Как считать НДФЛ с доходов по операциям с иностранными финансовыми инструментами

Минфин в письме № 03-04-05/48704 от 12.07.2018 разъяснил, как облагаются НДФЛ доходы, полученные по операциям с иностранными финансовыми инструментами, не признаваемым ценными бумагами.

Согласно пункту 2 статьи 214.1 Кодекса порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств.

Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. N 07-105/пз-н было утверждено Положение о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, в соответствии с которым квалификация иностранных финансовых инструментов в РФ производится в зависимости от кодов, присвоенных таким инструментам в соответствии с международными стандартами.

Доходы, полученные по операциям с иностранными финансовыми инструментами, не признаваемыми ценными бумагами, облагаются НДФЛ в общем порядке.

В соответствии с абзацем первым подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК право уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику только в отношении расходов на приобретение имущества.

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