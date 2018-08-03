Выплаты председателю совета МКД облагаются НДФЛ и взносам

Минфин в письме № 03-15-06/48555 от 12.07.2018 рассмотрел вопрос об обложении страховыми взносами и НДФЛ вознаграждения, выплачиваемого председателю совета многоквартирного дома.

Что касается страховых взносов:

Объектом обложения страховыми взносами для организаций признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц, производимые, в частности, в рамках трудовых отношений.

Частью 1 статьи 161.1 ЖК предусмотрено, что в случае, если в МКД не создано ТСЖ либо данный дом не управляется жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом и при этом в данном доме более чем четыре квартиры, собственники помещений в данном доме на своем общем собрании обязаны избрать совет МКД из числа собственников помещений в данном доме.

Из числа членов совета МКД избирается председатель совета МКД. Общее собрание собственников вправе принять решение о выплате вознаграждения членам совета МКД, в том числе председателю совета МКД.

При этом положениями статьи 16 ТК определено, что трудовые отношения возникают, в частности, в результате избрания на должность.

Таким образом, если общим собранием собственников дома принято решение о выплате вознаграждения председателю совета МКД управляющей организацией за счет денежных средств, поступивших на счет данной организации от собственников жилья, то в данном случае управляющая организация выступает в качестве лица, производящего выплату вознаграждения указанному лицу, и, соответственно, является страхователем, а председатель совета МКД - застрахованным лицом.

В связи с вышеизложенным управляющая организация является плательщиком страховых взносов с суммы вознаграждения, производимого ею в пользу председателя совета МКД в рамках трудовых отношений.

Источником уплаты страховых взносов должны являться денежные средства собственников помещений в МКД и предусматриваться решением общего собрания собственников в расходах, предназначенных для выплаты вышеуказанного вознаграждения.

Что касается НДФЛ:

Если общим собранием собственников дома принято решение о выплате вознаграждения председателю совета МКД управляющей организацией за счет денежных средств, поступивших на счет данной организации, то в данном случае управляющая организация выступает в качестве налогового агента и обязана исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщику, и перечислять суммы НДФЛ в бюджетную систему РФ.

Вместе с тем Минфин заявил, что вопрос о выплате вознаграждения председателю совета МКД управляющей организацией за счет денежных средств, поступивших на счет данной организации, в рамках иных отношений между управляющей организацией, председателем совета МКД и собственниками помещений в МКД требует экспертизы соответствующих договорных отношений.

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