Выплата действительной стоимости доли наследнику бывшего участника ООО облагается НДФЛ

Умер один из участников ООО - гражданин РФ. ООО выплачивает наследнику действительную стоимость унаследованной им доли в уставном капитале. Облагать ли НДФЛ такую выплату?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-06/48 от 12.07.2018.

В соответствии с пунктом 18 статьи 217 НК не подлежат налогообложению НДФЛ доходы, получаемые от физлиц в порядке наследования.

При этом доход наследника умершего участника общества в виде действительной стоимости доли, выплаченной ему обществом в соответствии с законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» в связи с отсутствием согласия участников общества на переход к нему доли в обществе, не является доходом, полученным в порядке наследования. Соответственно, положения пункта 18 статьи 217 НК в этом случае не применяются.

С учетом вышеизложенного при выплате физлицу, не получившему согласие участников общества на переход к нему в порядке наследования доли или части доли в обществе, действительной стоимости доли в уставном капитале общества сумма такой выплаты подлежит обложению НДФЛ на общих основаниях.

При этом ООО является налоговым агентом по НДФЛ.

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