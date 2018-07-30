Адвокаты нажаловались в Генпрокуратуру на письмо ФНС

Федеральная адвокатская палата обратилась в Генпрокуратуру в связи с письмом ФНС от 10 июля 2018 г. № ЕД-4-15/13247 «О профилактике нарушений налогового законодательства». Об этом сообщает «Адвокатская газета».

Об этом письме Клерк писал на прошлой неделе в материале «Пришли в налоговую с адвокатом — запишут в однодневки». В документе, в частности, перечислены случаи, когда налоговые декларации можно считать недостоверными, а компании — нарушителями. Помимо прочего, к признакам, свидетельствующим о возможной непричастности к ведению финансово-хозяйственной деятельности, отнесены ситуации, когда руководители уклоняются от явки на проведение допросов (более 2 раз), и другие ситуации, в том числе когда при проведении допросов указанных лиц присутствуют представители (адвокаты).

По мнению ФПА, налоговая служба ставит оказание квалифицированной юридической помощи адвоката, гарантированной каждому ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, в один ряд с критериями, определяющими признаки недобросовестных налогоплательщиков.

Руководитель палаты Юрий Пилипенко обратился генеральному прокурору Юрию Чайке, указав в своем обращении, что спорное положение письма ФНС фактически «направлено на ущемление конституционного права граждан на квалифицированную юридическую помощь, так как может привести к массовому нарушению прав налогоплательщиков и допрашиваемых лиц, а также воспрепятствованию участия адвокатов в допросе». В связи с этим ФПА просит обеспечить реализацию Генеральной прокуратурой функции по надзору за соблюдением госорганами положений Конституции в части соблюдения гарантий прав граждан на квалифицированную юридическую помощь.

Кроме того, Пилипенко обратился и к руководителю ФНС Михаилу Мишустину с просьбой скорректировать письмо.

В обращении отмечается, что поскольку письмо ФНС предназначено широкому кругу госорганов и их должностных лиц, носит инструктивный характер и направлено на неоднократное применение, оно приобретает нормативные свойства (Постановление Конституционного Суда РФ от 31 марта 2015 г. № 6-П).

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