Налоги физлиц можно будет платить авансом

Подписан и опубликован Федеральный закон от 29.07.2018 № 232-ФЗ, которым внесены поправки в часть первую Налогового кодекса.

Этим законом в кодекс внесена новая статья 451 «Единый налоговый платеж физического лица».

Единым налоговым платежом физического лица будут являться денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства в счет уплаты предстоящих платежей по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, не идентифицированные по конкретному налогу. Далее налоговая уже сама будет списывать с платежа конкретный налог или пени. Остаток платежа можно будет вернуть.

Этим же законом внесены и другие измения в часть первую НК. В частности, граждане смогут уплачивать налоги наличными средствами через МФЦ. А налоговики получили право блокировать расчетные счета налогоплательщиков за несдачу расчетов по страховым взносам

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