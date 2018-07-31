Бизнесмены хотят получить льготы за возрастных сотрудников

Бизнесмены выступили против административного давления в вопросе сохранения на рабочих местах сотрудников предпенсионного возраста, пишут «Ведомости».

Государство не должно перекладывать заботу о предпенсионерах на бизнес, следует из проекта решения заседания комитета по рынку труда и социальному партнерству РСПП. Работодателям нужно дать финансовые стимулы для сохранения возрастных сотрудников на рабочих местах.

Например, это могут быть льготные взносы за таких работников в ПФР, ФСС и ФОМС или субсидирование их занятости. Государство могло бы компенсировать зарплаты людей предпенсионного возраста в размере МРОТ.

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