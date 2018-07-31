Бизнесмены хотят получить льготы за возрастных сотрудников

Аноним, Вы писали:Надо быть полным Идиотом, что бы работать на Буржуя с Желанием. Однако та...
"своим - всё, врагам - закон". хорошо подмечено. С выплатой зарплаты в выбранный сотрудник...
Для бунта требуются деньги, оружие, провокаторы и.т.д. У меня ничего этого нет, а у Вас? Б...
Ага, как же. Все принес в ПФР, копии трудовой, подтверждение стажа. Все приняли, да. Через год за...
До тех пор пока не будет обиженных в Илите, ничего не будет. Для бунта требуются деньги, оружие, ...
Аноним, ну все-таки POS-терминал еще в прошлой версии закона практически приравнивался к упл...
Nаdine, новость 13 лет. Надо было умудриться её найти...
Было же совсем недавно разъяснение, что не нужно. Достаточно одного раза в месяц.
Надо закрываться ... Смысла нет в этом ИП. Мало того,что начисляют26% 1% да ещё обслуживание .. П...
Очень понравилась фраза на одном из форумов: "Наша проблема в том, что мы не осознаем свою силу"....
Радуйтесь 76%, проголосовавшие за Путина, теперь беспределу он придаёт форму закона.
У нас при расчёте копейки в магазинах не берут и не просят. А в налоговая как с другой планеты. Н...
"нужно выдавать расчетный листок при выплате аванса и при выплате заработной платы за месяц" и ве...
Товарищи модераторы, а можно Вас попросить не превращать Клерк в филиал МК и КП? пожалуйста-пожал...
И да, я верю, что народ, собравшись, можит спихнуть любую власть. И, когда власть падает, её пыта...
То есть, если клиент нам за услуги наличкой платит, то можно выдать БСО, а если платит картой чер...
Ни фига налоговики сами не зачитывают. Мало того, их письмом под опу пнёшь и пальчиком укажешь, ч...
эм... ну во-первых усилить информационное давление на человека, предположительно давно (примерно ...
Потому что "своим - всё, врагам - закон". Пока лояльны - закроют глаза, вякнет конкретный банкир ...
после оплаты пени по ЕНВД в размере 1 копейка, организация снова
запросила информацию по состоян...
Здравый смысл восторжествовал!
И вообще надо бы поднять ставки взносов. Раза хотя бы в три. Никуда не денутся, будут платить (ка...
Товарищ из Новосиба, ну зачем обзываться?? Человек просто обозначает "капитализмом" то, что сейча...
за одну платежку вне зарплатного проекта работодатель платит в среднем от 25 до 30 руб да ...
Аноним, Вы писали:
НАРОД, ЕСТЬ КОНКРЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.........
Жду аргументированную критику
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СБИС++ и ему подобные сервисы в оценке компаний полагаются на годовую финансовую отчётность, пред...
Блин, нужно срочно им 2 копейки зависшие перечислить)) Ну дурдом!!!!!!!!!
Аноним, Вы писали:Ну. собрались. Ну, поорали. И чЁ????? Полегчало им наверно. А митинг надо...
Да, справедливо. А ещё нужно отменить предельную величину для начисления страховых взносов.
Что-то будет по концу года, если уже в этом году с нас потребовали расшифровать все!!! поступлени...
У племянницы умер муж в 38 лет, ей пенсионный вернул его пенсионные накопления, правда, не знаю в...
в России рынок клининга социально значим, так как обеспечивает большое количество рабочих ме...
НАРОД, ЕСТЬ КОНКРЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Хочу знать ваше аргументированное
мнение, в том числе и отр...
60%? Цифра явно завышена. Среди наёмных работников она должна быть 100%.
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:. А хочет продолжать плакать что государство ему что-то должн...