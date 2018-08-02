Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Количество чиновников надо сократить на треть

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что развитие цифровизации позволит сократить к 2024 году число чиновников в РФ на треть, передает «Интерфакс».

«Мы видим, что на треть можно за шесть лет чиновников сократить за счет цифровизации», — сказал Кудрин на заседании Совета по развитию цифровой экономики. Он отметил, что Счетная палата в будущем будет проводить меньше проверок, но «видеть всё».

Кроме того, глава Счетной палаты высказался о необходимости создания «цифровых двойников» — единых аккаунтов для хранения всех данных, как для граждан, так и для органов государственной власти.

По мнению Кудрина, «цифровой двойник» позволит некоторым органам власти, например, Совету Федерации, работать более эффективно.

Мне кажется, «цифровой двойник» Совета Федерации будет работать эффективно, и многие ненужные законы тогда не были бы приняты, 

— добавил Кудрин.

 

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.

Читайте ещё
Все в рубрике Интернет и IT
Мнения
Написать свое мнение
1 мнение
Аватар
Аноним
, Пенза
Передайте Кудрину, что цифры не едят. Из цифр ни чего не построишь. На цифрах не ездят. Из цифр вообще ничего сделать НЕЛЬЗЯ, окромя Лапши на уши народу.

Выражение "Цифровая экономика" - это Абсурд.
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Интернет и IT»

Все семинары по теме Интернет и IT