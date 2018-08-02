Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что развитие цифровизации позволит сократить к 2024 году число чиновников в РФ на треть, передает «Интерфакс».

«Мы видим, что на треть можно за шесть лет чиновников сократить за счет цифровизации», — сказал Кудрин на заседании Совета по развитию цифровой экономики. Он отметил, что Счетная палата в будущем будет проводить меньше проверок, но «видеть всё».

Кроме того, глава Счетной палаты высказался о необходимости создания «цифровых двойников» — единых аккаунтов для хранения всех данных, как для граждан, так и для органов государственной власти.

По мнению Кудрина, «цифровой двойник» позволит некоторым органам власти, например, Совету Федерации, работать более эффективно.

Мне кажется, «цифровой двойник» Совета Федерации будет работать эффективно, и многие ненужные законы тогда не были бы приняты, — добавил Кудрин.

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