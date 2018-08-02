Торговлю алкоголем через интернет будут разрешать поэтапно

Минэкономразвития РФ концептуально поддерживает разработанный Минфином законопроект о легализации интернет-торговли алкоголем, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

«Законопроект о легализации интернет-торговли алкоголем поступал на согласование в Минэкономразвития России и концептуально поддерживается. Совместно с Минфином мы отрабатывали механизмы снижения рисков, в том числе в законопроекте заложена многоступенчатая система контроля», — отметили в пресс-службе.

Предполагается поэтапное вступление в силу новых правил: сначала будет разрешена интернет-продажа вина и слабоалкогольных напитков. «Это позволит понаблюдать за процессом, за влиянием на показатели потребления алкоголя и при необходимости, внести коррективы», — сообщили в министерстве.

Вопрос интернет-торговли алкоголем в России обсуждается уже несколько лет. За начало продаж выступают Минфин и Минпромторг, против — Минздрав и Роспотребнадзор. В доработанном по итогам общественных обсуждений законопроекте предлагается разрешить с 2019 года онлайн-продажу алкоголя производителям российского вина и шампанского, а также организациям оптового звена.

Возможность продавать свою продукцию через интернет с 2019 года может появиться и у производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, однако для этого им нужно будет зарегистрироваться в специальном реестре. С 2020 года производители и оптовики смогут продавать через интернет и прочий алкоголь. Розничные сети, согласно законопроекту, смогут продавать алкоголь через интернет лишь с 2022 года.

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