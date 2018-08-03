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В России могут ввести обязательную маркировку велосипедов

Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС готовят предложения по усилению контроля за оборотом велосипедов и велосипедных рам из алюминия.

В 2019 году может быть введена обязательная маркировка велосипедов электронными метками, пишут «Известия».

Это следует из «дорожной карты» по развитию алюминиевой промышленности на 2018–2023 годы, которую в конце июня утвердил вице-премьер Дмитрий Козак.

Маркировка товаров: от шуб и бриллиантов до кухонных полотенец

В Минпромторге отметили, что система маркировки контрольными знаками целесообразна в наиболее чувствительных к незаконному обороту отраслях промышленности.

Глава Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии Павел Шмидов полагает, что маркировка велосипедов электронными метками защитит потребителей от нелегальных товаров и сделает рынок более прозрачным. По его оценкам, до 20% рынка в России приходится на теневой сектор. 

Идея маркировки товаров заключается в том, чтобы точно знать место их производства, это поможет защитить потребителя от контрафакта, контрабанды и фальсификата, отметил глава Союза потребителей Петр Шелищ. Он добавил, что средства идентификации при этом всегда увеличивают стоимость продукции, в некоторых случаях до 10–15%.

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